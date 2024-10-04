  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Львы разгромили шотландский гранд в Глазго. Рейнджерс – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львы разгромили шотландский гранд в Глазго. Рейнджерс – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Яркая победа французской команды

Львы разгромили шотландский гранд в Глазго. Рейнджерс – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов

Photo Progrès/Maxime JEGAT

Новина українською

Уже к 19-й минуте "дети" отличились дважды на чужом поле. Хозяева ответили одним точным ударом и, как выяснилось, последним для коллектива в этой игре. Еще до перерыва Александер Ляказетт оформил дубль, а 19-летний Малик Фофана забил свой второй мяч в начале второго тайма.

Игра была почти равных соперников, но "Олимпику" удалось реализовать ряд моментов. "Светло-синие" имеют в активе три балла и в следующей встрече будут принимать "Стяуа". "Мальчишки" пока набрали максимум очков и присоединяются к пяти лидерам таблицы. В третьем туре представитель Лиги 1 сыграет дома против "Бешикташа".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Глазго. Айброкс Стедиум

Рейнджерс – Лион 1:4

Голы: Лоренс, 14 – Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1

По теме
yellow-arrow
Заховайло: Центр обороны, опорная зона Динамо продолжает гореть в простых ситуациях
yellow-arrow
Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона
yellow-arrow
Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов
Рейнджерс (Глазго) Лион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости