Львы разгромили шотландский гранд в Глазго. Рейнджерс – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов

Уже к 19-й минуте "дети" отличились дважды на чужом поле. Хозяева ответили одним точным ударом и, как выяснилось, последним для коллектива в этой игре. Еще до перерыва Александер Ляказетт оформил дубль, а 19-летний Малик Фофана забил свой второй мяч в начале второго тайма.

Игра была почти равных соперников, но "Олимпику" удалось реализовать ряд моментов. "Светло-синие" имеют в активе три балла и в следующей встрече будут принимать "Стяуа". "Мальчишки" пока набрали максимум очков и присоединяются к пяти лидерам таблицы. В третьем туре представитель Лиги 1 сыграет дома против "Бешикташа".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Глазго. Айброкс Стедиум

Рейнджерс – Лион 1:4

Голы: Лоренс, 14 – Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1