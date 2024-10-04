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Львы разгромили шотландский гранд в Глазго. Рейнджерс – Лион 1:4. Обзор матча и видео голов
Яркая победа французской команды
Photo Progrès/Maxime JEGAT
Уже к 19-й минуте "дети" отличились дважды на чужом поле. Хозяева ответили одним точным ударом и, как выяснилось, последним для коллектива в этой игре. Еще до перерыва Александер Ляказетт оформил дубль, а 19-летний Малик Фофана забил свой второй мяч в начале второго тайма.
Игра была почти равных соперников, но "Олимпику" удалось реализовать ряд моментов. "Светло-синие" имеют в активе три балла и в следующей встрече будут принимать "Стяуа". "Мальчишки" пока набрали максимум очков и присоединяются к пяти лидерам таблицы. В третьем туре представитель Лиги 1 сыграет дома против "Бешикташа".
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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25
Глазго. Айброкс Стедиум
Рейнджерс – Лион 1:4
Голы: Лоренс, 14 – Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1
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