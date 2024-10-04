Штурм шведской крепости. Эльфсборг – Рома 1:0. Обзор матча и видео гола

Иван Юрич поехал в Бурос, запланировав поединок в экспериментальном составе, за что и поплатился. Хозяева открыли счет в конце первого тайма с пенальти. Представитель Серии А пытался исправить ситуацию и хотя бы сравнять счет.

Позже наставник "капиталини" выпустил на поле Довбика, Дибалу, Кристанте и Эль-Шаарави, но они также не смогли изменить цифры на табло. "Джаллоросси" нанесли 24 удара и сделали 850 передач, но подобные показатели не позволяют набирать зачетные баллы. У шведского коллектива три балла и в следующем туре он будет играть в Стамбуле против "Галатасарая". У "желто-красных" остается 1 пункт, а 24 октября команда будет принимать киевское "Динамо".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Бурос. Бурос Арена

Эльфсборг – Рома 1:0

Гол: Байду, 44 (п)