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Штурм шведской крепости. Эльфсборг – Рома 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Европы
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Волки пока без побед в еврокубках

Штурм шведской крепости. Эльфсборг – Рома 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Иван Юрич поехал в Бурос, запланировав поединок в экспериментальном составе, за что и поплатился. Хозяева открыли счет в конце первого тайма с пенальти. Представитель Серии А пытался исправить ситуацию и хотя бы сравнять счет.

Позже наставник "капиталини" выпустил на поле Довбика, Дибалу, Кристанте и Эль-Шаарави, но они также не смогли изменить цифры на табло. "Джаллоросси" нанесли 24 удара и сделали 850 передач, но подобные показатели не позволяют набирать зачетные баллы. У шведского коллектива три балла и в следующем туре он будет играть в Стамбуле против "Галатасарая". У "желто-красных" остается 1 пункт, а 24 октября команда будет принимать киевское "Динамо".

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Бурос. Бурос Арена

Эльфсборг – Рома 1:0

Гол: Байду, 44 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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