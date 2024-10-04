Альгуасиль о поражении от Андерлехта: Мы хорошо начали, повели 1:0, но потом они сравняли счет и мы вышли из игры

Вчера "Реал Сосьедад" дома уступил "Андерлехту" со счетом 1:2. Во время поединка не обошлось без инцидентов: бельгийские фаны применили пиротехнику, где могли пострадать болельщики "бело-синих". Главный тренер баскского клуба Иманоль Альгуасиль осудил действия ультрас и отметил, что ключевым эпизодом этого матча стал первый гол "Андерлехта".

"Надеюсь, что никто из наших фанатов не получил серьезных травм. Это печально и позорно. В "Реал Сосьедаде" мы осудили события, которые мы пережили, стыдно, что нам приходится переживать их дома, на нашем стадионе, с нашими болельщиками. Это очень серьезное дело, которое должно быть решено. Очевидно, что это не помогло, но нет никаких оправданий, мы сыграли не худшую свою игру... Не может быть, чтобы болельщики "Сосьедада", включая семьи и детей, были в опасности. Мы должны осудить это и подавить в зародыше, прежде чем произойдет какое-то несчастье.

Мы хорошо начали, повели 1:0, но затем они сравняли счет, и мы вышли из игры. Они причинили нам боль несколькими переходами и вторым голом. Потом мы внесли изменения и улучшили игру, но нам не хватало правильных действий, а потом в последние минуты мы поспешили. Я видел, что некоторые игроки не получали удовольствия от игры, и это вызывает беспокойство", - цитирует Альгуасиля Marca.

Добавим, что следующий матч "Реал Сосьедад" сыграет в Ла Лиге 6 октября дома против "Атлетико Мадрид".