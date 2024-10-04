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Амстердамский клуб удержал ничью благодаря 40-летнему вратарю. Славия – Аякс 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Прекрасная игра от хозяев

Амстердамский клуб удержал ничью благодаря 40-летнему вратарю. Славия – Аякс 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Reuters

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Пражская команда действовала против нидерландского гранда с позиции силы. Этому также способствовали события на поле, ведь на 18-й минуте хозяева пропустили с пенальти. Долгое время "красно-белые" никак не могли пробить ворота "божьих сыновей", пока не появились Томаш Хоры и Матей Юрасек. Именно они организовали единственный мяч чешского коллектива на экваторе второй половины встречи.

Гости провели концовку матча в меньшинстве, но соперник не смог воспользоваться этим. Пражский клуб нанес 21 удар. В семи случаях эти попытки заблокировали, а еще в стольких эпизодах спасал 40-летний кипер Ремко Пасвер.
Обе стороны набрали по четыре балла. В третьем туре представители Эредивизи сыграют на выезде против "Карабаха", а "красно-белые" поедут в Бильбао.

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Прага. Fortuna Arena

Славия – Аякс 1:1

Голы: Хоры, 67 – ван ден Бомен, 18

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Аякс (Амстердам) Славия (Прага)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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