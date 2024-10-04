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Заховайло: Центр обороны, опорная зона Динамо продолжает гореть в простых ситуациях
Эксперт - о поражении киевлян от "Хоффенхайма"
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своим мнение относительно поражения "Динамо" от "Хоффенхайма" (0:2) в матче Лиги Европы.
"Чтобы не говорил Саша Шовковский на тему, "ко всему можно привыкнуть". "Динамо" Киев не в равных условиях со всеми участниками Лиги Европы. Европейских специалистов не обманешь. Все говорят в унисон, что с такой логистикой, и плотным графиком турнира, - невозможно восстанавливать игроков. А это означает большая фора для конкурентов и большой риск травматизма. Вот только украинские "звёзды" журналисты, мягко говоря, другого мнения. Есть, правда, скидка на их рассуждения, - они люди не футбольные.
И о самой игре.
Появление Михайленко в основном составе было неожиданным. Структура игры в два опорных!!! Никто из нас не знает как игроки готовы к игре. СаШО принял решение, это его ответственность и право… В этот раз попал в штангу, - не угадал. Потеряли в атаке и ничего не укрепили в обороне.Читайте также"Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
Нам легко говорить, но по разным причинам в Германию не приехало четыре игрока потенциальной основы. В общем кадровых проблем у "Динамо" выше крыши.
Те кто вышел в основном составе готовились дать бой. Желание было заметным, вот выглядели с первых минут не свежими. Одним словом, первые двадцать пять минут мучались, пытаясь зацепится за свой стиль игры. Немцы были просто мобильней, более концентрированней в организации игры. Сказать что "Динамо" уступали во всём, было-бы несправедливо. А выглядело всё прозаично. Мы с ними в пасик, - а они нам голик. Центр обороны, опорная зона киевлян продолжает гореть в простых ситуациях. С этим надо что-то делать. 2-0 обидно.
Жизнь продолжается. Надо дальше готовиться. Спасибо нашим воинам, что вообще есть возможность играть в футбол. Всем добра. Слава Украине….", - написал Заховайло.
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