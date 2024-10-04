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Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов
Под горячую руку попали не только динамовцы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Римляне одержали вторую разгромную победу на этапе лиги. На этот раз "капитолини" дома разобрались с гостями из Лазурного берега. Валентин Кастельянос оформил дубль, а 37-летний Педро еще в первом тайме записал гол+пас.
"Бело-голубые" возглавляют турнирную таблицу и забили больше всех на данном этапе (7 голов). В следующем поединке представитель Серии А посетит "Твенте". У "гимнастов" пока только один балл, а 24 октября коллектив будет играть в Венгрии против "Ференцвароша".
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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25
Рим. Стадио "Олимпико"
Лацио – Ницца 4:1
Голы: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьи, 67 (п) – Бога, 41
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