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Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Под горячую руку попали не только динамовцы

Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Римляне одержали вторую разгромную победу на этапе лиги. На этот раз "капитолини" дома разобрались с гостями из Лазурного берега. Валентин Кастельянос оформил дубль, а 37-летний Педро еще в первом тайме записал гол+пас.

"Бело-голубые" возглавляют турнирную таблицу и забили больше всех на данном этапе (7 голов). В следующем поединке представитель Серии А посетит "Твенте". У "гимнастов" пока только один балл, а 24 октября коллектив будет играть в Венгрии против "Ференцвароша".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Рим. Стадио "Олимпико"

Лацио – Ницца 4:1

Голы: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьи, 67 (п) – Бога, 41

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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