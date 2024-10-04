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Юрич - после 0:1 от Эльфсборга: Не согласен с тем, что Рома сыграла плохо. Мы многое делали хорошо

Лига Европы

Коуч "волков" видит и позитив

Юрич - после 0:1 от Эльфсборга: Не согласен с тем, что Рома сыграла плохо. Мы многое делали хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич проанализировал неожиданное поражение от "Эльфсборга" (0:1) в Лиге Европы.

"Я не согласен с тем, что выступление было плохим. Команда сделала много позитивных вещей. Мы многое делали хорошо. Иногда матчи проходят так, и мы принимаем это. Но я не увидел плохой игры или неразберихи на поле.

Однако есть вещи, которые мы должны улучшить. Даже в ситуациях превосходства на поле мы не достаточно агрессивны.

Нам надо улучшить завершение атак, а также не пропускать на контратаках. Но мне не хочется из-за этого впадать в гнев.

У меня есть качественный состав, и я должен извлечь из него максимум. Нам определенно нужно прогрессировать, но посмотрим что случится в будущем.

Сегодня мы сделали много шагов вперед в плане игры, в некотором смысле впечатляющих, на мой взгляд. Думать о том, чего не хватает в составе, контрпродуктивно", - сказал Юрич в интервью Sky Sport Italia.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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