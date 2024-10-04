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Сенсация тура? РФШ - Галатасарай 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Сенсация тура? РФШ - Галатасарай 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - EPA, Toms Kalnins

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Немногие ожидали существенного сопротивления от рижской команды в поединке с турецким грандом. Когда на 38-й минуте стамбульский коллектив установил счет 2:0, это лишь подтверждало прогнозы на эту встречу. Еще и в середине тайма хозяевам пришлось произвести вынужденную замену. События развивались так, что все шло к разгрому.

Но полузащитник Янис Икауньекс был совершенно не согласен с пессимистическим настроем. Еще до перерыва он сокращает отставание, а уже на 55-й минуте совершает ассист. Неудивительно, что 29-летний футболист получил статус лучшего игрока встречи.

Рижский коллектив набирает первый балл. В третьем туре один из андердогов этапа лиги поедет во Франкфурт. У турецкого гранда 4 очка. 23 октября "желто-красные" будут принимать "Эльфсборг".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Рига. Стадион Даугава

РФШ - Галатасарай 2:2

Голы: Икауньекс, 40, Одишария, 55 – Мертенс, 12, Акгюн, 38

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Галатасарай (Стамбул) РФШ (Рига)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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