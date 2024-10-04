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Вратарь Хоффенхайма после 2:0 с Динамо: Приятно сыграть такой матч
Немецкий клуб впервые в этом сезоне не пропустил
Фото: tsg-hoffenheim.de
Голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн поделился мыслями после победы над "Динамо" (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
"Приятно сыграть такой матч. Мы были очень сильны, это определенно шаг в правильном направлении. Приятно, что болельщики поддерживают нас. Также прошло довольно много времени с тех пор, как мы последний раз играли без пропущенных голов.
Для нас хорошо выступать на международной арене. Теперь нам нужно это перенести в чемпионат. Мы определенно можем многое взять из этой игры.
Я еще не знаю, буду ли в воротах в игре против Боснии и Герцеговины, но очень приятно слышать, что я буду играть за национальную сборную Германии", - сказал Бауманн.
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