Вратарь Хоффенхайма после 2:0 с Динамо: Приятно сыграть такой матч

Голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн поделился мыслями после победы над "Динамо" (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

"Приятно сыграть такой матч. Мы были очень сильны, это определенно шаг в правильном направлении. Приятно, что болельщики поддерживают нас. Также прошло довольно много времени с тех пор, как мы последний раз играли без пропущенных голов.

Для нас хорошо выступать на международной арене. Теперь нам нужно это перенести в чемпионат. Мы определенно можем многое взять из этой игры.

Я еще не знаю, буду ли в воротах в игре против Боснии и Герцеговины, но очень приятно слышать, что я буду играть за национальную сборную Германии", - сказал Бауманн.