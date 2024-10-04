Постекоглу о победе над Ференцварошем: Независимо от того, с кем вы играете в Европе на выезде, это всегда вызов

Вчера "Тоттенхэм" оказался сильнее "Ференцвароша" в выездном поединке, который завершился со счетом 1:2. Главный тренер "шпор" провел ротации, где Доминик Соланке, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон начали этот матч на скамейке запасных. На послематчевой пресс-конференции Анге Постекоглу отметил, что он доволен тем, как сыграла его команда в Будапеште.

"Независимо от того, с кем вы играете в Европе на выезде, это всегда вызов. Вы видели, какую атмосферу создает толпа, как она болеет за свою команду. Очевидно, что я сделал немало изменений в команде, в том числе поставил молодых ребят, но я считаю, что они справились с этим очень, очень хорошо. Нам нужно было хорошо защищаться и защищаться, мы играли в хороший футбол и создали несколько хороших моментов, возможно, могли создать еще несколько, и самое главное - мы выиграли выездной еврокубок, что, по моему мнению, является заслугой ребят", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет в АПЛ 6 октября на выезде против "Брайтона".