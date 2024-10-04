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Братья Уильямс приносят баскам непростую победу. Атлетик – АЗ 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Хозяевам пришлось запастись терпением

Братья Уильямс приносят баскам непростую победу. Атлетик – АЗ 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Бильбао не могли дождаться забитых мячей до 72-й минуты. До окончания основного времени Нико Уильямс отдал ассисты в обеих результативных атаках "львов", а открыл счет его брат.

Испанская команда нанесла 18 ударов, но почти половина из них пролетела мимо ворот. Также неплохо сыграл кипер "сырных фермеров" – 20-летний Роме-Джейден Овусу-Одуро (6 сейвов).

У басков 4 очка и в следующем туре они будут принимать пражскую "Славию". У АЗ остается 3 пункта. 24 октября коллектив ждет непростое испытание в Лондоне против "Тоттенхэма".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Бильбао. Эстадио Сан-Мамес

Атлетик – АЗ 2:0

Голы: Уильямс И., 72, Сансет, 85

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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