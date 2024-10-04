Наставник Айнтрахта о победе над Бешикташем: Мы показали очень зрелое выступление

Во втором туре Лиги Европы "Айнтрахт Франкфурт" на выезде переиграл "Бешикташ" со счетом 1:3. Главный тренер немецкого клуба Дино Топпмеллер после поединка отметил, что его игроки сумели воплотить план на игру и не допустить тех ошибок, которые были в матче с "Викторией".

"Игра против "Пльзеня" означает, что такие моменты [потеря преимущества в два мяча; прим. ред.] всегда прокручиваются в голове. Это была самая сложная задача в этом сезоне с таким соперником ["Бешикташем"] и такой публикой. Было чрезвычайно громко, у меня болело ухо в перерыве. Но ребята хорошо общались на поле, что очень важно. Мы показали очень зрелое выступление, я увидел, что мы сделали огромный шаг вперед, и у нас был очень хороший вратарь. У меня было ощущение, что Кауа проведет великолепную игру, потому что он хороший парень. Я рад за него. В общем, это была заслуженная победа", - заявил Дино Топпмеллер.

Добавим, что следующий матч "Айнтрахт Франкфурт" сыграет в Бундеслиге 6 октября дома против "Баварии".