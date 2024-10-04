Автор дубля в ворота Динамо: Надеюсь, буду и дальше забивать голы

Нападающий "Хоффенхайма" Адам Гложек прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором он оформил дубль.

"Это очень важная победа для нас и болельщиков. Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Нам нужно сохранить этот импульс в воскресенье, чтобы хорошо выступить и в Бундеслиге.

Надеюсь, что и дальше буду забивать много голов. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, что важно для нас как для игроков. Мы должны продолжать в том же духе", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.