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Автор дубля в ворота Динамо: Надеюсь, буду и дальше забивать голы

Лига Европы

Адам Гложек стал героем матча

Автор дубля в ворота Динамо: Надеюсь, буду и дальше забивать голы

Фото: tsg-hoffenheim.de

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Нападающий "Хоффенхайма" Адам Гложек прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором он оформил дубль.

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"Это очень важная победа для нас и болельщиков. Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Нам нужно сохранить этот импульс в воскресенье, чтобы хорошо выступить и в Бундеслиге.

Надеюсь, что и дальше буду забивать много голов. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, что важно для нас как для игроков. Мы должны продолжать в том же духе", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.

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Источник:
TSG Hoffenheim
Опубликовал: Алина Ерофеева
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