Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор дубля в ворота Динамо: Надеюсь, буду и дальше забивать голы
Адам Гложек стал героем матча
Фото: tsg-hoffenheim.de
Нападающий "Хоффенхайма" Адам Гложек прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором он оформил дубль.
"Это очень важная победа для нас и болельщиков. Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Нам нужно сохранить этот импульс в воскресенье, чтобы хорошо выступить и в Бундеслиге.
Надеюсь, что и дальше буду забивать много голов. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, что важно для нас как для игроков. Мы должны продолжать в том же духе", - приводит слова форварда официальный сайт клуба.
Популярное сейчас
- Поражения Динамо и Ромы, ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Шовковский: Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться - это объективные причины
- Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО