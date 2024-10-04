  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Марко Барони о победе над Ниццей: Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Барони о победе над Ниццей: Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков

Лига Европы

Римляне сумели реализовать все свои возможности

Марко Барони о победе над Ниццей: Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера обидчик "Динамо" в Лиге Европы "Лацио", дома уверенно переиграл "Ниццу" со счетом 4:1. Главный тренер римского клуба Марко Барони поделился своими впечатлениями от игры своих подопечных.

"Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков, которые не вышли на поле в воскресенье. Команда должна получить радость от своей работы и иметь мужество. Это положительный момент, но концентрация остается высокой у всех. Мы должны развиваться, а этой команде еще есть куда расти. Изменения в перерыве матча? Те, кто вышел (Чауна и Деле-Баширу) имеют большую перспективу, но мы не прессинговали мяч, а "Ницца" владела качеством. Когда вы не прессингуете, у вас могут возникнуть проблемы. Нам нужно было использовать дриблинг и создавать прессинг: мы сделали это немедленно и обеспечили себе результат", - цитирует Барони Sky Sport.

Добавим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Серии А 6 октября дома против "Эмполи".

По теме
yellow-arrow
Автор дубля в ворота Динамо: Надеюсь, буду и дальше забивать голы
yellow-arrow
Тренер Лиона о выездной победе над Рейнджерс: Мне понравился футбол, в который мы играли
yellow-arrow
Наставник Айнтрахта о победе над Бешикташем: Мы показали очень зрелое выступление
Лацио (Рим) Марко Барони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости