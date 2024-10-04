Марко Барони о победе над Ниццей: Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков

Вчера обидчик "Динамо" в Лиге Европы "Лацио", дома уверенно переиграл "Ниццу" со счетом 4:1. Главный тренер римского клуба Марко Барони поделился своими впечатлениями от игры своих подопечных.

"Матч интерпретирован хорошо и правильно, я получил важные ответы от игроков, которые не вышли на поле в воскресенье. Команда должна получить радость от своей работы и иметь мужество. Это положительный момент, но концентрация остается высокой у всех. Мы должны развиваться, а этой команде еще есть куда расти. Изменения в перерыве матча? Те, кто вышел (Чауна и Деле-Баширу) имеют большую перспективу, но мы не прессинговали мяч, а "Ницца" владела качеством. Когда вы не прессингуете, у вас могут возникнуть проблемы. Нам нужно было использовать дриблинг и создавать прессинг: мы сделали это немедленно и обеспечили себе результат", - цитирует Барони Sky Sport.

Добавим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Серии А 6 октября дома против "Эмполи".