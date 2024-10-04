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Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение от Хоффенхайма

Лига Европы

Киевляне потерпели второе поражение подряд в Лиге Европы

Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение от Хоффенхайма

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Динамо" (2:0).

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"Динамо" проиграло, но пыталось оказать упорное сопротивление хозяевам. Даже после пропущенных двух мячей гости горели желанием добиться перелома. Где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то удачи. Но я с оптимизмом смотрю на это поколение динамовцев, оно мне напоминает времена, когда в киевской команде продолжал путь к вершинам футбольного мастерства Андрей Шевченко. Тогда также случались досадные неудачи в еврокубках, однако было очевидно, что через несколько лет эти ребята станут "звездами". Вот почему давайте и сейчас даже после двух поражений подряд киевлян в Лиге Европы искать позитив.

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У "Динамо" есть перспективный руководитель, с творческой жилкой, свой воспитанник, практически весь состав укомплектован молодыми игроками с украинскими паспортами, у команды есть свой стиль, заточенный на атаку. Поэтому советую запастись терпением, хотя болельщикам при просмотре матчей особенно международных, желательно иметь при себе успокоительное. Ничего не поделаешь, это – проблемы роста. Тем не менее, убежден, если уже в ближайшее трансферное "окно" динамовцы усилят 1-2 позиции, то следующей весной от них можно будет ожидать еще более качественной игры. Хотя, конечно, хочется, чтобы в престижной Лиге Европы они не сошли досрочно с дистанции", – рассказал Федорчук.

Напомним, в следующем туре Лиги Европы "Динамо" сыграет 24 октября в гостях с "Ромой".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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