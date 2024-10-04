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Хосе Луис Мендилибар: Против Браги все получилось так, как мы планировали

Лига Европы

Греки сумели переиграть непростого соперника

Хосе Луис Мендилибар: Против Браги все получилось так, как мы планировали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Олимпиакос" реабилитировался за поражение от "Лиона" в первом туре и уверенно дома победил "Брагу" со счетом 3:0. Главный тренер действующих победителей Лиги конференций Хосе Луис Мендилибар на послематчевой пресс-конференции отметил, что забитый мяч под занавес первой половины матча полностью изменил эту игру в пользу греческого клуба.

"Я однозначно считаю, что мы хорошо начали матч, но затем он стал более сбалансированным. Гол пришел в идеальное время, как раз перед концом первого тайма. Это нам очень помогло, потому что позволило начать второй тайм сильнее, с преимуществом. Я считаю, что после этого мы были лучше во всех аспектах. Так что да, я считаю, что гол пришел в идеальный момент. Сегодня все сложилось так, как мы хотели, но это не значит, что следующие матчи будут еще лучше только потому, что мы хорошо сыграли сейчас. Многое зависит от соперника. Против "Браги" все получилось так, как мы планировали, но воскресная игра может быть совсем другой. Наша цель - всегда играть так", - подчеркнул Мендилибар.

Добавим, что следующий матч в Лиге Европы "Олимпиакос" проведет 24 октября на выезде против "Мальме".

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Олимпиакос (Пирей) Хосе Луис Мендилибар
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Александр Гресь
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