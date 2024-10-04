Саленко: Слишком большой контраст между выступлениями Динамо в УПЛ и в Лиге Европы

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко прокомментировал поражение киевлян от "Хоффенхайма" (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

- У "Динамо" нет командной игры - и это очень неприятный вывод после этого поединка. Я не ожидал, что "Хоффенхайм" - коллектив, занимающий ныне 16 место в текущем чемпионате Германии, продемонстрирует настолько слаженную командную игру - в противовес как раз тому, что показало "Динамо".

Валерий Лобановский учил нас, что команда должна действовать цельно, и, что очень важно, - в направлении ворот соперника. А динамовцы не только ничего не создали впереди, за исключением, правда, классного удара Бражко под перекладину, но и в защите проваливались. На чужой половине поля "бело-синие" катастрофически действовали один в один - ни одного удачного эпизода, ни одного обострения.

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- Кто виноват в двух пропущенных голах?

- Виноваты не только защитники, и не только центрбеки, но и полузащитники в центре поля недорабатывали. Недейственным был треугольник центральный возле нашей штрафной площадки... И что совсем неприятно, - "Хоффенхайм" после того, как сделал счет 2:0, почти остановился, однако "Динамо" и в такой ситуации ничего не смогло сделать.

- Что делал на поле Ванат, и почему атака "бело-синих" была такой беспомощной?

- Ванату нужно более настойчиво искать моменты. Если уж его не могут вывести на ударную позицию, то необходимо хотя бы бить чаще по воротам. Бить так, как это сделал Бражко. Кроме того, я не понимаю зачем купили Герреро... Или не надо было его брать в команду, или уже покажите этого нападающего в деле - то есть, с первых минут, в ответственном и непростом поединке Лиги Европы!

- Как на игре "Динамо" сказалось отсутствие Ярмоленко и Буяльского?

- В матче с "Хоффенхаймом" их отсутствие было критическим... Это думающие футболисты, которые создают. Да, бегут они не очень, но в плане креатива очень важны. Хотя бы на второй тайм, или даже на меньший отрезок, их бы хватило, и игра "Динамо" была бы более умной.

- Что скажете о футболе в исполнении Шапаренко?

- Он был вне игры... Абсолютно не попал в темп этого матча. Какая-то польза от Шапаренко, возможно, была бы, если бы рядом с ним играли Ярмоленко с Буяльским. Да, немцы кого-то бы закрыли, но кто-то из них что-то бы полезное создал.

- Насколько своевременными были замены в "Динамо", и что дал выход Пихаленка и Герреро?

- Ничего. Герреро, насколько я помню, успел дважды мяч принять... Про Пихаленка в этом поединке вообще ничего сказать не могу. Теперь надо делать разбор полетов - как раз пауза на матчи сборных будет, то и время появится. Слишком большой контраст между выступлениями "Динамо" в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Что-то не работает...

- Два поражения на старте этого этапа еврокубков - критический показатель? И что дальше делать в плане стратегии?

- Проблем у "Динамо" очень много. Считаю, что нужно обновлять команду, задействовать еще больше молодежи. И это будет - я уверен. А кто не хочет играть - на выход! В оставшихся матчах Лиги Европы как раз есть прекрасная возможность для молодежи приобрести опыт, - считает Саленко.