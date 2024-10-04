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Час от часу не легче. ФОТОрепортаж с матча Хоффенхайм - Динамо 2:0
Положительных моментов мало
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Динамо" начинало еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, пройдя там двух соперников ("Партизан" и "Рейнджерс"). Даже с третьим, - "Зальцбургом", - были шансы, что в сумме дало болельщикам надежду на приличное выступление киевлян в Лиге Европы. Но приличного пока что мало.
Разгром от "Лацио", сейчас – поражение от кризисного "Хоффенхайма". "Динамо" пока что не может даже забить, не говоря о том, чтобы зацепиться за очки. Страдания в матче против немецкой команды вживую видел фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Ниже – фотогалерея его работ.
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