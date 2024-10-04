Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрнесто Вальверде о победе над АЗ: С моей точки зрения, это был великолепный матч
Важные три очка добыли баски
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Вчера "Атлетик Бильбао" дома переиграл "АЗ" Алкмар со счетом 2:0. Главный тренер баскского клуба Эрнесто Вальверде после поединка подчеркнул, что его игроки способны успокоиться в нужный момент, при этом быть более эффективными в игре.
"С моей точки зрения, это был замечательный матч. Вы могли почувствовать его важность в атмосфере на стадионе, и было очевидно, что Бильбао отчаянно хотел снова пережить такой европейский вечер после стольких лет. Команда играла хорошо, мы вошли в свою игру. Иногда мы немного спешили, но благодаря нашему драйву нам удалось вскрыть их оборону и победить. Нам было тяжело, мы очень высоко оцениваем наших соперников и победа очень важна. Мы счастливы, потому что это замечательная команда, и мы смогли удержать их на расстоянии. В перерыве мы говорили о том, чтобы немного успокоиться, потому что мы уже много потеряли мяча в начале. Мы хотели удержать форму, чтобы больше игроков смогли выйти на завершающую треть поля. Было очень тяжело их сломать. Мы довольны тем, что сделали", - заявил Эрнесто Вальверде.
Добавим, что следующий матч "Атлетик Бильбао" сыграет в Ла Лиге 6 октября на выезде против "Жироны".
Популярное сейчас
- Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра
- Плывем по течению. Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО