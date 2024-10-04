Александр Севидов: На фоне Шахтера в матче с Аталантой, нельзя сказать, что Динамо проиграло позорно

Известный в прошлом тренер, а нынче – футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился мнением о матче второго тура Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Динамо", который закончился поражением киевлян со счетом 0:2

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- После того, как "Динамо" обыграло "Партизан" в двухматчевом противостоянии, им пели дифирамбы. Но будем откровенны, "Партизан" по игре – это уровень любительской команды. Потом с трудом прошли, - где-то за счет удачного стечения обстоятельств, где-то за счет благословения фемиды, - шотландский "Рейнджерс". Затем череда поражений от "Зальцбурга" (0:2), "Лацио" (0:3), и сейчас - "Хоффенхайма" (0:2). Значит не так все радужно! Критерий уровня команды - не УПЛ, а еврокубки?

- Не раз говорил тем, кто утверждает, что наш чемпионат растет… Все эти "результаты" – это отголосок нашего чемпионата. Вроде в чемпионате мы играем, а выходим в еврокубки – вроде как и не играем. Нельзя сказать на фоне "Шахтера" в матче с "Аталантой", что "Динамо" проиграло позорно. Есть с чем сравнивать. "Динамо" играло лучше, чем "Шахтер", но увы...А на кого еще равняться, если не на двух наших флагманов украинского футбола? Но мы слабее даже тех команд, которые у себя в чемпионате на данный момент идут в подвале турнирной таблицы. "Хоффенхайм" занимает 16-е место из 18-ти, в пяти матчах пропустил аж 15 мячей, но обыгрывает "Динамо". "Аталанта" в чемпионате – 12-е место, но легко декласирует "Шахтер". Нужно заметить, "Хоффенхайм" обыграл киевлян, также не сильно напрягаясь. Проблема "Динамо" никуда не делась – это центр обороны. Плюс к этому добавить, что сейчас неважно выглядит Бражко, связующая ось всего центра предобороны; как итог – нам постоянно забивают по центру. Он не выполняет главную функцию центрального хава – выжигать все, что шевелиться и приближается к воротам. Второй гол — он же просто остановился, дав легко себя пройти. Как по мне, это отголоски нашего слабого чемпионата. Если на внутренней арене "Динамо" не испытывает никаких проблем, то в еврокубках все лезит наружу. Нужно правильно обороняться не только числом, но и умением. Тактически "динамовцы" сейчас играют очень плохо.

- Второй гол в ворота "Динамо" очень похож на два, которые забил "Лацио" – через всю насыщенною оборону и центр штрафной площадки. Игроки соперников легко прорезают центр, проникая вглубь, и спокойно забивают.

- Два опорника, - Михайленко и Бражко, - дают это делать, а за ними не лучшим образом действуют два центральных защитника Попов и Михавко. Это не лучшая игра Михавко, и на простреле не успел дотянуться до мяча, когда забивали первый гол, и во втором не успел заблокировать игрока соперника. Присутствуют как индивидуальные ошибки, так и командные.

- Если говорить о командных ошибках, когда забивали первый гол, то есть большие претензии к Кабаеву. Именно он при длинной передаче в зону левого защитника не закрыл эту позицию. Где диагональная подстраховка защитника?

- Да, если бы он оказался на месте, то наверняка попытался бы не дать принять и прострелить в штрафную. А дальше один нападающий в окружении защитников после прострела переправляет мяч в ворота. И получается, что Кабаев не успел закрыть зону подачи, Михавко не успел отреагировать на прострел, вот вам и командные оборонительные действия.

- В первом тайме, кроме опасного дальнего удара Бражко, киевляне ничего не создали. Да, были атаки, были подходы, но не было остроты у ворот соперника.

- К сожалению, и фланги играли плохо. Не было обострений, мало прострелов. Тот же Кабаев до вызова в сборную выглядел лучше, и обострял, и обыгрывал, зарабатывал штрафные, а в данной игре его эффективность была низкая.

- Показалось, что "Динамо" играло без эмоций, и выглядело немного уставшим. Согласны?

- Если сравнивать наши ведущие клубы, то "Динамо" играло без эмоций, но как тогда играл "Шахтер"? До пропущенного первого мяча была равная игра, но эти ошибки… Как ты не играй, но если так ошибаться в обороне, как мы говорили выше, все равно будешь проигрывать. Единственно, что можно отметить у "Динамо", так это выход на поле одиннадцати украинцев, многие из которых – воспитанники клуба. Это огромный плюс!

- Была надежда, что после "Лацио" киевляне реабилитируются, и хотя бы сыграют вничью. Но не сложилось. Что дальше?

- Все измеряется чемпионатами. Наше первенство по уровню намного ниже по сравнению с теми же чемпионатами Германии и Италии. У "Динамо" не нашлось никаких контраргументов против "Хоффенхайма". Все логично, все закономерно. Немцы были сильнее и заслуженно победили. После того, как они забили второй гол, игра даже перешла в скучную фазу. У "Динамо" не было шансов хотя бы на гол престижа. Можно найти причины в неудачных матчах: сложнейшая ситуация в стране, трудная логистика переездов, нехватка времени для восстановления и так далее.