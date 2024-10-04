Football Meets Data: Шансы Динамо пробиться в следующий раунд Лиги Европы упали на 23 процента

Перед началом основного раунда Лиги Европы Football Meets Data провел десять тысяч симуляций его результатов и итоговой таблицы. После двух первых туров раунда были проведены новые десять тысяч симуляций, учитывавшие результаты этих туров. Согласно им, шансы киевского "Динамо" завершить раунд в Топ-24 и продолжить борьбу в турнире снизились на 23 процента, а попасть в Топ-8 – на восемь.

Перед началом раунда вероятность финиша киевского клуба в Топ-24, согласно Football Meets Data, составляла 54 процента. Показатель, отводивший "Динамо" 30-е место из 36-ти. Столько же процентов было отдано "Мальме", меньше - у "Ференцвароша", "Бешикташа", "Эльфсборга", "Лудогорца", ФКСБ и РФШ. Сейчас вероятность упала на 23 процента - до 31-го. Этот показатель отводит киевлянам 31-ое место. "Карабах", "Ференцварош", "Лудогорец", "Бешикташ" и РФШ расположены ниже.

Что касается шансов "Динамо" на финиш в Топ-8, то есть на прямое попадание в 1/8 финала, то они упали с девяти процентов и 30-го показателя до одного процента и 32-го. "Ференцварош" и "Лудогорец" получили столько же, РФШ и "Бешикташ" - меньше.

Напомним, что в первых двух турах основного раунда "Динамо" уступило "Лацио" со счетом 0:3 и "Хоффенхайму" со счетом 0:2.