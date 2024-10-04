Сабо - о матче Хоффенхайм - Динамо: Я ожидал такого. Наш футбол отстает в развитии от европейского

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо резко раскритиковал игру киевлян в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" (0:2).

"Я ожидал такого. Я не думал, что "Динамо" выиграет или сыграет в ничью, потому что наш футбол в развитии отстает от европейского. Мы видим, что происходит в других командах. "Динамо" играло против футболистов из немецкой бундеслиги, а там все команды – твердые. Мы увидели эту игру.

Нельзя в футбол играть так, как играло "Динамо" – без атаки, без забитых мячей. Слушайте, ну что это за футбол такой? Я не понимаю", - заявил Сабо.