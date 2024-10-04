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Сабо - о матче Хоффенхайм - Динамо: Я ожидал такого. Наш футбол отстает в развитии от европейского

Лига Европы

Так играть нельзя

Сабо - о матче Хоффенхайм - Динамо: Я ожидал такого. Наш футбол отстает в развитии от европейского

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо резко раскритиковал игру киевлян в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" (0:2).

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"Я ожидал такого. Я не думал, что "Динамо" выиграет или сыграет в ничью, потому что наш футбол в развитии отстает от европейского. Мы видим, что происходит в других командах. "Динамо" играло против футболистов из немецкой бундеслиги, а там все команды – твердые. Мы увидели эту игру.

Нельзя в футбол играть так, как играло "Динамо" – без атаки, без забитых мячей. Слушайте, ну что это за футбол такой? Я не понимаю", - заявил Сабо.

Напомним, что киевляне проиграли два стартовых матча в группе Лиге Европы и в 3-м туре сыграют с "Ромой".

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Источник:
Футбол TIME
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 18:42
Ублюдка суркиса надо гнать из украинского футбола. Он причина всех наших бед!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 18:42
Ублюдка суркиса надо гнать из украинского футбола. Он причина всех наших бед!
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.10.2024 в 18:35
Коли Шахтар розтрощили, то він ані пари з вуст, а коли Динамо програло, то ось тут він не забарився, мерщій вчепився.
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