Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо - о матче Хоффенхайм - Динамо: Я ожидал такого. Наш футбол отстает в развитии от европейского
Так играть нельзя
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо резко раскритиковал игру киевлян в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" (0:2).
"Я ожидал такого. Я не думал, что "Динамо" выиграет или сыграет в ничью, потому что наш футбол в развитии отстает от европейского. Мы видим, что происходит в других командах. "Динамо" играло против футболистов из немецкой бундеслиги, а там все команды – твердые. Мы увидели эту игру.
Нельзя в футбол играть так, как играло "Динамо" – без атаки, без забитых мячей. Слушайте, ну что это за футбол такой? Я не понимаю", - заявил Сабо.
Напомним, что киевляне проиграли два стартовых матча в группе Лиге Европы и в 3-м туре сыграют с "Ромой".
Популярное сейчас
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- Поражения Динамо и Ромы, ассист Мудрика, а также большая потеря Ювентуса. Главные новости за 3 октября
- Мудрик ассистом помог Челси победить Гент, а Довбик вышел на замену спасать Рому. Известны их оценки за матчи
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 2