Гецко: Сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал матч 2-го тура Лиги Европы, в котором "Динамо" проиграла "Хоффенхайму" 0:2.

"Киевлянам не откажешь в желании бороться до конца, старательности. Однако, конечно, этого мало, чтобы добиваться положительных результатов на международной арене. Более того, сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок. Вот и вчера снова не безгрешными были стопперы, опорник. Не выручил вратарь, затерялись на поле игроки атаки.

Вот почему во время зимнего трансферного "окна" динамовцам надо серьезно позаботиться о приглашении стоппера и габаритного нападающего, который умел бы зацепиться за мяч, выиграть воздушную дуэль. Потому что тот же Тарас Михавко, возможно, со временем громко заявит о себе, но киевлянам нужен защитник, который бы сегодня обеспечил надежный тыл", - рассказал Гецко.