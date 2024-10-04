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Гецко: Сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок

Лига Европы
Обновлено

Также эксперт говорит, что киевлянам нужно усилить центр защиты и нападение

Гецко: Сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал матч 2-го тура Лиги Европы, в котором "Динамо" проиграла "Хоффенхайму" 0:2.

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"Киевлянам не откажешь в желании бороться до конца, старательности. Однако, конечно, этого мало, чтобы добиваться положительных результатов на международной арене. Более того, сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок. Вот и вчера снова не безгрешными были стопперы, опорник. Не выручил вратарь, затерялись на поле игроки атаки.

Вот почему во время зимнего трансферного "окна" динамовцам надо серьезно позаботиться о приглашении стоппера и габаритного нападающего, который умел бы зацепиться за мяч, выиграть воздушную дуэль. Потому что тот же Тарас Михавко, возможно, со временем громко заявит о себе, но киевлянам нужен защитник, который бы сегодня обеспечил надежный тыл", - рассказал Гецко.

Напомним, что киевляне проиграли два стартовых матча в группе Лиге Европы и в 3-м туре сыграют с "Ромой".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
04.10.2024 в 21:07
Над этим трудно работать когда вся игра ошибка.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
04.10.2024 в 21:07
Над этим трудно работать когда вся игра ошибка.
Ответить
0
2

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