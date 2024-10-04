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Динамо обновило свой еврокубковый антирекорд 11-летней давности
10 матчей с пропущенными голами в ЛЕ
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Проиграв в Лиге Европы 0:2 "Хоффенхайму", "Динамо" продлило свою серию с пропущенными мячами в Лиге Европы до 10 игр.
Тем самым киевляне побили свой же украинский антирекорд 11-летней давности.
Последний раз "бело-синие" играли на "ноль" в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским "Брюгге" со счетом 1:0.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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