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Динамо обновило свой еврокубковый антирекорд 11-летней давности

Лига Европы
Обновлено

10 матчей с пропущенными голами в ЛЕ

Динамо обновило свой еврокубковый антирекорд 11-летней давности

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Проиграв в Лиге Европы 0:2 "Хоффенхайму", "Динамо" продлило свою серию с пропущенными мячами в Лиге Европы до 10 игр.

Читайте такжеЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же

Тем самым киевляне побили свой же украинский антирекорд 11-летней давности.

Последний раз "бело-синие" играли на "ноль" в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским "Брюгге" со счетом 1:0.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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