Безнадія. Акценты зрителя на игре Динамо с Хоффенхаймом

Чертовски надоело ныть. А ругаться и без меня найдется кому. Еще один-два таких матча, и пропадет смысл писать о них в блоге. Не повторять же каждый раз одно и то же, как попугай – интереснее никому от этого не станет. Очередной типовой сценарий нашего европейского безнадежья. Великая депрессия, (дальше уже только матом).

Поневоле ощутишь себя паразитирующим на чужом горе. Хотя, почему это на чужом? Наш футбол со страшной силой сдает позиции по всем фронтам. Но правильнее сказать: с бессилием. Можно, конечно, выискивать и выпячивать рандомные искусственные поводы для оптимизма. Некоторые так и делают, я не умею.

Команда Шовковского не стала исключением из тягостного правила сезона: нас дерут, а мы мужаем. На сей раз лидера УПЛ и реально лучшую по игре украинскую команду без какого-либо напряжения переиграл текущий аутсайдер Бундеслиги. Который на старте Лиги Европы разошелся миром с чемпионом Дании.

Игра была вдвое скучнее, чем с "Лацио", да и поединку "Шахтера" с "Аталантой" накануне явно уступала в смотрибельности. Четыре стоящих внимания момента до середины первого тайма, да парочка в середине второго – вот и все, что было.

Гол Гложека, открывшего счет на 22-й минуте, фактически покончил с интригой, как бы нас ни пытались убедить в обратном комментаторы. Ибо единственный наш шанс забить, если считать таковым дальний удар Бражко, имел место еще на 11-й минуте. А кто там и куда не успевал потом в недомоментах – забудьте, как страшный сон.

В принципе, "Хоффенхайм" по такой игре мог спокойно удовольствоваться минимальным перевесом, но без контрольного выстрела таки не обошлось. И означенный Гложек со своим дублем стал безоговорочным "львом матча". Ну, как бы и весь разговор.

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Жена, на этот раз вынужденно досмотревшая футбол до конца – время не позднее, делать особо нечего, если не пялиться в смартфон до темноты в глазах – в перерыве поговорила с телевизором. Там нынче на смену картинке со стадиона сразу выскакивает реклама, начинающаяся вопросом: "Чого очікуєш від гри?"

"Ничего хорошего!" – ответила в тон убежденная болельщица "Динамо". И здесь ей невероятно трудно было ошибиться в прогнозах. За последние два с половиной года украинский футбол стремительно деградировал, и теперь уже нет уверенности даже в том, что нам было бы легче в Лиге конференций. Причину знают все.

Но при этом многие предпочитают делать вид, что ничего особенного не происходит. И, как ни в чем не бывало, как в доброе мирное время, клеймят позором футболистов. В ваших комментариях им противопоставили олимпийцев и футзальную сборную. Вот же, могут люди – из этой же страны, и в это же время!

На мой взгляд, некорректно сравнивать индивидуальные и коллективные виды спорта. Особенно, когда речь идет о специальной подготовке к соревнованиям, проводящимся централизованно и компактно – без разъездов, здесь и сейчас. Футзал – другое дело, но, опять-таки, исключительно сравнивая с Евро или Олимпиадой.

Тут скажу, что команда Ротаня рассчитывать на большее не могла изначально, а обвинять ее в недостатке желания могут лишь незрячие. С командой Реброва сложнее: она провалилась лишь однажды, но судьбоносно и с оглушительным треском, и вины за это с нее никто не снимает.

Мне кажется, что парадоксальным преимуществом сборной Косенко стало именно то, что от нее никто подвигов не ждал. Тут о "золотом поколении" и речи быть не может, наш футзал благополучно хирел еще до войны. Так уж сложилось, что я знаю, о чем говорю. Но то, что произошло в Узбекистане – воистину какой-то феномен!

Возможно, речь идет об исключении, подтверждающем правило. А может и впрямь ребятам удалось пройти этот путь на морально-волевых, и командный дух оказался на высоте – в укор "старшему брату". Только ведь в спортивных играх на одном характере далеко не уедешь. Впрочем, пусть в этом разбираются специалисты…

Возвращаясь к "Динамо", факт остается фактом. Выход в европейскую осень оказался пирровой победой: мы уже не рады этой путевке – из-за нее пока одни огорчения, и конца им не видно. Что уж говорить о нынешнем "Шахтере", кому вакансия в Лиге чемпионов вообще досталась "по наследству"?

Словом, всем, кто подобно мне еще не забросил этот мазохизм и продолжит страдать вместе с нашими клубами в Европе, советую вспомнить классика украинской литературы (извините, не определился: классичку или классикыню?) с ее бессмертным "Без надії сподіваюсь".

Оставь надежду всяк, туда смотрящий. Ибо это наш крест, и наш футбольный ад. В котором мы уже начинаем потихоньку обживаться.