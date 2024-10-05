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Динамо пропустило юбилейный гол в еврокубках
Оставить ворота сухими не удалось
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Печальный юбилей произошел в игре против "Хоффенхайма" в рамках второго тура этапа лиги Лиги Европы (0:2).
В матче в Германии киевляне пропустили свой 500-й гол в еврокубковых противостояниях. Первый мяч Адама Гложека в матче открыл шестую сотню пропущенных голов для "бело-синих" на международной арене.
"Динамо" потерпело второе поражение подряд и в общем этапе ЛЕ остается без набранных очков с разницей мячей 0:5. В третьем туре киевляне сыграют в гостях против "Ромы" 24 октября.
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