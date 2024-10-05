  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо пропустило юбилейный гол в еврокубках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо пропустило юбилейный гол в еврокубках

Лига Европы
Обновлено

Оставить ворота сухими не удалось

Динамо пропустило юбилейный гол в еврокубках

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Печальный юбилей произошел в игре против "Хоффенхайма" в рамках второго тура этапа лиги Лиги Европы (0:2).

Читайте такжеАлександр Севидов: На фоне Шахтера в матче с Аталантой, нельзя сказать, что Динамо проиграло позорно

В матче в Германии киевляне пропустили свой 500-й гол в еврокубковых противостояниях. Первый мяч Адама Гложека в матче открыл шестую сотню пропущенных голов для "бело-синих" на международной арене.

"Динамо" потерпело второе поражение подряд и в общем этапе ЛЕ остается без набранных очков с разницей мячей 0:5. В третьем туре киевляне сыграют в гостях против "Ромы" 24 октября.

По теме
yellow-arrow
Гецко: Сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок
yellow-arrow
Динамо обновило свой еврокубковый антирекорд 11-летней давности
yellow-arrow
Безнадія. Акценты зрителя на игре Динамо с Хоффенхаймом
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости