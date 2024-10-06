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Советник Суркиса: Хотелось, чтобы Динамо победило или набрало пункты, но имеем что имеем

Лига Европы

Рассказал о том, что думает о поражении

Советник Суркиса: Хотелось, чтобы Динамо победило или набрало пункты, но имеем что имеем

Фото: tsg-hoffenheim.de

Новина українською

Советник президента киевского "Динамо" Артем Кравец поделился комментариями по поводу проигрыша киевлян в Лиге Европы против "Хоффенхайма" со счетом 0:2.

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"Конечно, хотелось бы лучшего результата. И "Хоффенхайм" находится наверняка в не лучшей форме, были травмированы игроки. Хотелось, чтобы "Динамо" победило или набрало пункты, но имеем что имеем. Ребята старались, преподавались, на данном этапе сложно рассчитывать на большее, учитывая многие обстоятельства.

Надеемся, что в ближайшее время в Лиге Европы будут набираться очки и "Динамо" будет радовать болельщиков победами, набранными очками", – сказал Кравец.

Напомним, что следующий матч киевлян в ЛЕ состоится на выезде против "Ромы". Игра пройдет 24 октября в 19.45.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 15:18
Капитан очевидность..
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 15:18
Капитан очевидность..
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aleks68
06.10.2024 в 15:16
хорошо пристроился-советник
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