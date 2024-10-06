Советник Суркиса: Хотелось, чтобы Динамо победило или набрало пункты, но имеем что имеем

Советник президента киевского "Динамо" Артем Кравец поделился комментариями по поводу проигрыша киевлян в Лиге Европы против "Хоффенхайма" со счетом 0:2.

"Конечно, хотелось бы лучшего результата. И "Хоффенхайм" находится наверняка в не лучшей форме, были травмированы игроки. Хотелось, чтобы "Динамо" победило или набрало пункты, но имеем что имеем. Ребята старались, преподавались, на данном этапе сложно рассчитывать на большее, учитывая многие обстоятельства.

Надеемся, что в ближайшее время в Лиге Европы будут набираться очки и "Динамо" будет радовать болельщиков победами, набранными очками", – сказал Кравец.