Суперкомпьютер Opta определил победителя Лиги Европы

По версии суперкомпьютера Opta, английский "Тоттенхэм" - фаворит на победу в турнире.

До первого тура Лиги Европы, вероятность победы "Тоттенхэма" в турнире составляла 8,6%. После побед клуба в первых двух матчах вероятность победы в турнире составляет 15,1%.

В ТОП-3 также попали "Лацио" (13,6%) и "Порту" (11,5%). На четвёртое место суперкомпьютер поставил чешскую "Славию Прагу" - вероятность их победы в турнире составляет 10,3%.

Вероятность победы "Манчестер Юнайтед" в турнире до первого тура составляла 7,1%. После двух ничьих с "Твенте" и "Порту" показатель снизился до 4,9%.

Киевского "Динамо" нет в двадцатке лучших команд. Украинская команда проиграла матчи с "Лацио" и "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.