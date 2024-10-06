Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суперкомпьютер Opta определил победителя Лиги Европы
Шансы киевского "Динамо" пройти в плей-офф меньше 50%
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По версии суперкомпьютера Opta, английский "Тоттенхэм" - фаворит на победу в турнире.
До первого тура Лиги Европы, вероятность победы "Тоттенхэма" в турнире составляла 8,6%. После побед клуба в первых двух матчах вероятность победы в турнире составляет 15,1%.
В ТОП-3 также попали "Лацио" (13,6%) и "Порту" (11,5%). На четвёртое место суперкомпьютер поставил чешскую "Славию Прагу" - вероятность их победы в турнире составляет 10,3%.
Вероятность победы "Манчестер Юнайтед" в турнире до первого тура составляла 7,1%. После двух ничьих с "Твенте" и "Порту" показатель снизился до 4,9%.
Киевского "Динамо" нет в двадцатке лучших команд. Украинская команда проиграла матчи с "Лацио" и "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.
Популярное сейчас
- Впервые за 21 год. Грузинский игрок оформил хет-трик в ТОП-5 лиге
- На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Комментарии 1