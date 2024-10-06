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Суперкомпьютер Opta определил победителя Лиги Европы

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Шансы киевского "Динамо" пройти в плей-офф меньше 50%

Суперкомпьютер Opta определил победителя Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По версии суперкомпьютера Opta, английский "Тоттенхэм" - фаворит на победу в турнире.

До первого тура Лиги Европы, вероятность победы "Тоттенхэма" в турнире составляла 8,6%. После побед клуба в первых двух матчах вероятность победы в турнире составляет 15,1%.

В ТОП-3 также попали "Лацио" (13,6%) и "Порту" (11,5%). На четвёртое место суперкомпьютер поставил чешскую "Славию Прагу" - вероятность их победы в турнире составляет 10,3%.

Вероятность победы "Манчестер Юнайтед" в турнире до первого тура составляла 7,1%. После двух ничьих с "Твенте" и "Порту" показатель снизился до 4,9%.

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Киевского "Динамо" нет в двадцатке лучших команд. Украинская команда проиграла матчи с "Лацио" и "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.

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Лига Европы Динамо (Киев) Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 18:00
ну фсё: можно дальше и не играть!)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 18:00
ну фсё: можно дальше и не играть!)))
Ответить
0
0

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