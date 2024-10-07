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Динамо объявило о старте продаж билетов на матч с Ференцварошом. Цены варьируются от 21 до 38 евро
Матч состоится 6 ноября
fcdynamo.com
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Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.
Приобрести билеты можно по ссылке.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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08.10.2024 в 00:35
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