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Динамо объявило о старте продаж билетов на матч с Ференцварошом. Цены варьируются от 21 до 38 евро

Лига Европы
Обновлено

Матч состоится 6 ноября

Динамо объявило о старте продаж билетов на матч с Ференцварошом. Цены варьируются от 21 до 38 евро

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" объявило о старте продаж билетов на матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы, в котором киевляне будут принимать венгерский "Ференцварош".

Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:35
Это деньги выброшенные на ветер. Чем болеть за кремлёвскую динама лучше пивка сходить попить. В Гамбурге много хороших баров. Правильно?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:35
Это деньги выброшенные на ветер. Чем болеть за кремлёвскую динама лучше пивка сходить попить. В Гамбурге много хороших баров. Правильно?
Ответить
0
0

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