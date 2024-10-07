Динамо объявило о старте продаж билетов на матч с Ференцварошом. Цены варьируются от 21 до 38 евро

" Динамо " объявило о старте продаж билетов на матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы, в котором киевляне будут принимать венгерский "Ференцварош".

Игра состоится в немецком городе Гамбург на Volksparkstadion в четверг, 7 ноября. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.

Приобрести билеты можно по ссылке.