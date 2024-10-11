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Ждем аншлаг? Рома на матч с Динамо продала уже более 50 тысяч билетов

Лига Европы
Обновлено

Довбик против Динамо

Ждем аншлаг? Рома на матч с Динамо продала уже более 50 тысяч билетов

Фото - asromaultras.org/ Автор - неизвестен

Новина українською

24 октября на стадио "Олимпико" в Риме "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, в рамках Лиги Европы примет киевское "Динамо".

На сегодняшний день на игру, уже продано около 53 тысяч билетов. По всей вероятности, через две недели стадион будет полностью заполнен. В настоящее время в продаже остается около 20 тысяч билетов.

Напомним, что после двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. У киевлян дела еще хуже – два поражения в двух матчах и 0 набранных очков.

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Динамо (Киев) Рома
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 18:34
Довбик не любит рашистов поэтому забьет команде суркиса минимум три гола!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 18:34
Довбик не любит рашистов поэтому забьет команде суркиса минимум три гола!
Ответить
0
0

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