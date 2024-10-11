Ждем аншлаг? Рома на матч с Динамо продала уже более 50 тысяч билетов

24 октября на стадио "Олимпико" в Риме "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, в рамках Лиги Европы примет киевское "Динамо".

На сегодняшний день на игру, уже продано около 53 тысяч билетов. По всей вероятности, через две недели стадион будет полностью заполнен. В настоящее время в продаже остается около 20 тысяч билетов.

Напомним, что после двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. У киевлян дела еще хуже – два поражения в двух матчах и 0 набранных очков.