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Ждем аншлаг? Рома на матч с Динамо продала уже более 50 тысяч билетов
Довбик против Динамо
Фото - asromaultras.org/ Автор - неизвестен
24 октября на стадио "Олимпико" в Риме "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, в рамках
На сегодняшний день на игру, уже продано около 53 тысяч билетов. По всей вероятности, через две недели стадион будет полностью заполнен. В настоящее время в продаже остается около 20 тысяч билетов.
Напомним, что после двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. У киевлян дела еще хуже – два поражения в двух матчах и 0 набранных очков.
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