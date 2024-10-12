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Хуммельс – о своем восстановлении: Точно сыграю против киевского Динамо
Новичок волков ожидает дебютный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Матс Хуммельс оценил свой первый месяц в клубе, а также сообщил, что может дебютировать в матче Лиги Европы против подопечных Шовковского.
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“Жаль, что я заболел на прошлой неделе. У меня была температура и я не мог уехать в Монцу, где должен был сыграть. Я чувствую себя в форме, я готов играть. Вряд ли выйду в стартовом составе против "Интера", но точно сыграю против киевского "Динамо", – заявил опытный футболист.
Хуммельс перебрался в "Рому" на правах свободного агента в начале сентября. Матч "джаллоросси" против украинского коллектива состоится 24 октября.
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