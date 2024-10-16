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Динамо обнародовало информацию о билетах в гостевой сектор на матч с Ромой
Известна стоимость тикета
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Динамо" сообщило о продажи билетов на выездной матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы против "Ромы".
Для украинских болельщиков будут организованы специальные гостевые секторы. Стоимость тикета составляет - 33 евро.
Приобрести билеты на поединок можно по следующей процедуре.
Следует заявку по ссылке на сайте TicketsBox. После оформления заявки на электронный адрес придет промокод доступа и подробная инструкция как можно приобрести билет на официальном ресурсе ФК "Рома". Далее нужно провести оплату банковской картой на билетном портале ФК "Рома" и получить его по указанному электронному адресу.
Согласно местному законодательству, при входе на гостевой сектор нужно обязательно иметь при себе документ, на который оформлялся билет.
Игра состоится 24 октября в Риме на "Стадио Олимпико". Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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