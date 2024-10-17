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Динамо сообщило о скидках на билеты на матч с Ференцварошем

Лига Европы

Билет по промокоду можно приобрести за 10 евро

Динамо сообщило о скидках на билеты на матч с Ференцварошем

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" на своем официальном сайте сообщило о том, что билеты на поединок против "Ференцвароша" можно приобрести со скидкой.

Эта акция называется Glory to Ukraine. При покупке билетов по соответствующей ссылке, динамовские болельщики могут ввести промокод DKHC8JC2 и получить желаемое количество билетов категорий PK1 и PK4 только по 10 евро за каждый.

Отметим, что без скидки цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 21 до 38 евро.

"Не медлите с приобретением билетов. Динамовцы нуждаются в вашей поддержке в важном еврокубковом поединке, ждем вас на трибунах Volksparkstadion. Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

Напомним, матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" - "Ференцварош" состоится 7 ноября в Гамбурге на Volksparkstadion.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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