"Поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются": Дубинчак объяснил провал Динамо в ЛЕ

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак назвал самый сложный матч сезона.

"Самые сложные - матчи на евроарене. На нас сильно влияет дорога, мы добираемся до места проведения матча как минимум 20 часов. И играем через день. Поэтому как физически, так и морально играть тяжело в еврокубках. Но это сугубо из-за того, что истощает дорога.

Мы после игры сразу едем и никакого восстановления нет. Вместо того, чтобы получить квалифицированное восстановление на базе, сделать процедуры, мы едем в поездах или автобусах. Или летишь самолетом. И вот наверное поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются", - сказал Дубинчак.