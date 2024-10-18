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"Поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются": Дубинчак объяснил провал Динамо в ЛЕ
Команда добирается до места проведения матча как минимум 20 часов
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак назвал самый сложный матч сезона.
"Самые сложные - матчи на евроарене. На нас сильно влияет дорога, мы добираемся до места проведения матча как минимум 20 часов. И играем через день. Поэтому как физически, так и морально играть тяжело в еврокубках. Но это сугубо из-за того, что истощает дорога.
Мы после игры сразу едем и никакого восстановления нет. Вместо того, чтобы получить квалифицированное восстановление на базе, сделать процедуры, мы едем в поездах или автобусах. Или летишь самолетом. И вот наверное поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются", - сказал Дубинчак.
Отметим, что "Динамо" в двух стартовых матчах Лиги Европы не набрали очков и сейчас занимают предпоследнее, 35-е место. Киевляне уступили "Лацио" (0:3) и "Хоффенхайму" (0:2).
Следующий поединок в турнире подопечные Шовковского проведут 24 октября на выезде против "Ромы".
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