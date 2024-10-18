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Защитник Динамо: Когда Рома попала нам в соперники, Довбик сказал: "Готовьтесь"

Лига Европы
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Киевляне сыграют на выезде против земляка

Защитник Динамо: Когда Рома попала нам в соперники, Довбик сказал: "Готовьтесь"

fcdynamo.com

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Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча против "Ромы", за который выступает украинец Артем Довбик.

"Когда "Рома" попала нам в соперники, я ему [Артему Довбику] сразу написал. И Артем сказал: "Готовьтесь, атмосфера будет сумасшедшая". Я думаю, что нам будет тяжело. Посмотрим. Вы знаете, футбол - это такая штука, где думаешь, что с одной командой будет легко, а получается, что очень сложно. И наоборот: кажется, что впереди тяжелый соперник, а игра дается легче.

Я бы не спешил с выводами. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и как будем играть. Тренерский штаб знает, как нас правильно подготовить и распределить силы", - сказал Дубинчак изданию Украинский футбол.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Рома Владислав Дубинчак
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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