  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Динамо поделился, что написал ему Довбик, когда увидел жеребьевку ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо поделился, что написал ему Довбик, когда увидел жеребьевку ЛЕ

Лига Европы

Киевляне сыграют на выезде против "Ромы"

Защитник Динамо поделился, что написал ему Довбик, когда увидел жеребьевку ЛЕ

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча против "Ромы", за который выступает украинец Артем Довбик.

"Когда "Рома" попала нам в соперники, я ему [Артему Довбику] сразу написал. И Артем сказал: "Готовьтесь, атмосфера будет сумасшедшая". Я думаю, что нам будет тяжело. Посмотрим. Вы знаете, футбол - это такая штука, где думаешь, что с одной командой будет легко, а получается, что очень сложно. И наоборот: кажется, что впереди тяжелый соперник, а игра дается легче.

Я бы не спешил с выводами. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и как будем играть. Тренерский штаб знает, как нас правильно подготовить и распределить силы", - сказал Дубинчак изданию Украинский футбол.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Читайте также"Поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются": Дубинчак объяснил провал Динамо в ЛЕ
По теме
yellow-arrow
"Поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются": Дубинчак объяснил провал Динамо в ЛЕ
yellow-arrow
Динамо сообщило о скидках на билеты на матч с Ференцварошем
yellow-arrow
Динамо обнародовало информацию о билетах в гостевой сектор на матч с Ромой
Динамо (Киев) Рома Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости