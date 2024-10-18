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Защитник Динамо поделился, что написал ему Довбик, когда увидел жеребьевку ЛЕ
Киевляне сыграют на выезде против "Ромы"
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча против "Ромы", за который выступает украинец Артем Довбик.
"Когда "Рома" попала нам в соперники, я ему [Артему Довбику] сразу написал. И Артем сказал: "Готовьтесь, атмосфера будет сумасшедшая". Я думаю, что нам будет тяжело. Посмотрим. Вы знаете, футбол - это такая штука, где думаешь, что с одной командой будет легко, а получается, что очень сложно. И наоборот: кажется, что впереди тяжелый соперник, а игра дается легче.
Я бы не спешил с выводами. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и как будем играть. Тренерский штаб знает, как нас правильно подготовить и распределить силы", - сказал Дубинчак изданию Украинский футбол.
Матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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