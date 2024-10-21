Известно, когда Динамо отправится в Рим на матч Лиги Европы

В ближайший четверг, 24 октября, киевское "Динамо" проведет свой очередной матч в основном этапе Лиги Европы — в Риме против местной "Ромы". Начало - в 19:45 по киевскому времени.

К месту проведения этой встречи киевляне отправится загодя, уже сегодня. Об этом сообщает ресурс Динамо Киев от Шурика.

Как обычно, в условиях войны, логистика передвижений команды Александра Шовковского будет непростой — до столицы Италии она будет добираться в три этапа.

Сегодня поздним вечером делегация "Динамо" сядет в Киеве на ночной поезд в направлении польского Хелма. Затем автобусом "бело-синие" переедут в аэропорт Люблина, откуда около полудня завтрашнего дня чартерным рейсом вылетят в Рим.