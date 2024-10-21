Неделя еврокубков. Украине грозит падение в ТК на уровень первого квалификационного раунда ЛЧ для чемпиона

Третий тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Второй тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Третий тур Лиги Европы разделен на два игровых дня; второй тур Лиги конференций состоится в один игровой день.

Ситуация для Украины очень опасная. 21-е место – это еще не точка дна, от которой можно оттолкнуться. Позади находятся Швеция и Кипр, которые представлены тремя командами (каждая из стран) в не самых престижных турнирах.

Третий тур еврокубков точно не отметится падением Украины ниже 21-й позиции в Таблице коэффициентов (даже математических шансов обойти Украину на неделе у конкурентов нет), но конкуренты могут заложить фундамент для штурма наших позиций уже во время следующего международного окна. Например, при худшем сценарии Швеция уже в четверг может сократить отставание от Украины до 0.25 балла, Кипр – до 0.525 балла. Тогда будет угроза падения на 23-е место, "особенность" которого – это старт чемпиона Ассоциации с первого (!) квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Теоретическая угроза остается и от Венгрии со Словакией, но одним представителем в еврокубках этим странам трудно конкурировать даже с максимально кризисной Украиной. Так же, как и нам трудно конкурировать с кризисной Сербией. 0.675 балла, на которые Сербия опережает Украину – далеко не пропасть, однако трудно нивелировать даже такое отставание, набирая по одному очку за два тура.

Все еще конкурент ли для Украины – Хорватия? Теоретически, да, но история та же, что и с нашим противостоянием с сербами. Для прогресса нужно набирать больше очков, чем это делает конкурент. А пока что "Динамо" (Загреб) в основном этапе еврокубков самостоятельно держит темп "Шахтера" и «Динамо» (Киев).

В рейтинге клубов (матчи отмечены символом *) болеем против тех, кто может помешать "Шахтеру" отобраться напрямую в Лигу чемпионов 2025/26, если "горняки" выиграют УПЛ, а трофей ЛЧ-2024/25 поедет к команде из зоны Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 22.10.2024

"Монако" (Франция) 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия);

"Црвена Звезда" (Сербия); "Жирона" (Испания) 22:00 "Слован" (Словакия);

"Слован" (Словакия); "Арсенал" (Англия) 22:00 "Шахтер" (Украина) .

Лига чемпионов. 23.10.2024

"Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Лига Европы. 23.10.2024

"Галатасарай" (Турция) 17:30 "Эльфсборг" (Швеция).

Лига Европы. 24.10.2024

"Рома" (Италия) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина) ;

; "Ференцварош" (Венгрия) 19:45 "Ницца" (Франция) ;

; ПАОК (Греция) 19:45 "Виктория" (Чехия )*;

)*; "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 FCSB (Румыния)*.

Лига конференций. 24.10.2024

АПОЭЛ (Кипр) 19:45 "Борац" (Босния и Герцеговина) ;

; "Юргорден" (Швеция) 19:45 "Витория Гимарайнш" (Португалия) ;

; "Хартс" (Шотландия) 19:45 "Омония" (Кипр);

"Омония" (Кипр); "Бачка-Топола" (Сербия) 22:00 "Легия" (Польша) ;

; "Пафос" (Кипр) 22:00 "Хайденхайм" (Германия) ;

; "Бетис" (Испания) 22:00 "Копенаген" (Дания)*.

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