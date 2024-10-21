Хацкевич: С надеждой смотрю на матч с Ромой, Динамо должно прибавлять

Экс-футболист и главный тренер " Динамо " Александр Хацкевич поделился мнением относительно игры киевлян в Лиге Европы против "Ромы", который состоится 24 октября в Риме.

– Александр Николаевич, "Динамо" уверенно выглядит в чемпионате Украины, но настолько же неуверенно в еврокубках. Какой игры вы ожидаете в римском матче?

– Я с надеждой смотрю на этот матч, потому что сами ребята должны понять, что уровень чемпионата Украины и уровень еврокубков очень отличается. По интенсивности и по стоимости цены ошибки, она очень дорога. Поэтому, надеюсь, что с каждой игрой "Динамо" в еврокубках будет прибавлять и постепенно добиваться результата, онj все равно находится на первом месте.

– "Рома" в чемпионате Италии проиграла "Интеру", да и в целом команда в этом сезоне пока выглядит не очень стабильно. Насколько этот фактор может помочь "Динамо" достичь позитивного результата?

– Не знаю насчет "помочь", ведь если мы возьмем предыдущего соперника "Динамо" по Лиге Европы, "Хоффенхайм", то он тоже не очень стабильно выглядел в Бундеслиге. Тем не менее, в игре с Динамо эта команда выглядела убедительно. Я смотрел игру "Ромы" с "Интером", очевидно, что римлянам надо реабилитироваться дома, перед своими болельщиками.

Я думаю, что "Рома" будет еще более мотивированной в матче с "Динамо", чтобы компенсировать эту внутреннюю неудачу в чемпионате. Тем более, что прошлую игру в евро-кампании они также проиграли шведскому "Эльфсборгу". Поэтому, неудачная игра с "Интером" заставит футболистов "Ромы" играть более агрессивно против "Динамо" и постараться добиться победы.