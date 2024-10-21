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Хацкевич: С надеждой смотрю на матч с Ромой, Динамо должно прибавлять
Динамо против Довбика
Фото: facebook.com/karmiotissa
Экс-футболист и главный тренер "
– Александр Николаевич, "Динамо" уверенно выглядит в чемпионате Украины, но настолько же неуверенно в еврокубках. Какой игры вы ожидаете в римском матче?
– Я с надеждой смотрю на этот матч, потому что сами ребята должны понять, что уровень чемпионата Украины и уровень еврокубков очень отличается. По интенсивности и по стоимости цены ошибки, она очень дорога. Поэтому, надеюсь, что с каждой игрой "Динамо" в еврокубках будет прибавлять и постепенно добиваться результата, онj все равно находится на первом месте.
– "Рома" в чемпионате Италии проиграла "Интеру", да и в целом команда в этом сезоне пока выглядит не очень стабильно. Насколько этот фактор может помочь "Динамо" достичь позитивного результата?
– Не знаю насчет "помочь", ведь если мы возьмем предыдущего соперника "Динамо" по Лиге Европы, "Хоффенхайм", то он тоже не очень стабильно выглядел в Бундеслиге. Тем не менее, в игре с Динамо эта команда выглядела убедительно. Я смотрел игру "Ромы" с "Интером", очевидно, что римлянам надо реабилитироваться дома, перед своими болельщиками.
Я думаю, что "Рома" будет еще более мотивированной в матче с "Динамо", чтобы компенсировать эту внутреннюю неудачу в чемпионате. Тем более, что прошлую игру в евро-кампании они также проиграли шведскому "Эльфсборгу". Поэтому, неудачная игра с "Интером" заставит футболистов "Ромы" играть более агрессивно против "Динамо" и постараться добиться победы.
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