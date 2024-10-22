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Стала известна судейская бригада на матч Рома - Динамо

Лига Европы

Представители Нидерландов

Стала известна судейская бригада на матч Рома - Динамо

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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УЕФА определил бригаду арбитров на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 "Рома" - "Динамо".

Главным рефери стал голландец Сердар Гэзюбююк. На линиях ему будут помогать соотечественники Эрвин Зейнстра и Йохан Балдер. Четвертый судья - Сандер ван дер Эйк.

За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер, его ассистент - Эрвин Бланк. Оба также из Нидерландов.

Матч "Рома" - "Динамо" состоится в четверг, 24 октября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в Риме на арене "Стадио Олимпико".

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Динамо (Киев) Рома
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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