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Рома продала на матч с Динамо внушительное количество билетов

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Рома продала на матч с Динамо внушительное количество билетов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайший четверг проведет матч 3-го тура Лиги Европы в Риме против "Ромы".

По информации пресс-службы римского клуба, по состоянию на 22 октября уже реализовано 58 тысяч 800 билетов.

Стадио Олимпико может вместить максимум 72 тысячи 700 болельщиков.

Напомним, что после двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. У киевлян дела еще хуже – два поражения в двух матчах и 0 набранных очков.

Игра состоится 24 октября в Риме на "Стадио Олимпико". Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Михаил Черныш
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