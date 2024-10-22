Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома продала на матч с Динамо внушительное количество билетов
Почти аншлаг
Getty Images / Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в ближайший четверг проведет матч 3-го тура
По информации пресс-службы римского клуба, по состоянию на 22 октября уже реализовано 58 тысяч 800 билетов.
Стадио Олимпико может вместить максимум 72 тысячи 700 болельщиков.
Напомним, что после двух туров группового раунда Лиги Европы в активе Ромы всего одно очко. У киевлян дела еще хуже – два поражения в двух матчах и 0 набранных очков.
Игра состоится 24 октября в Риме на "Стадио Олимпико". Начало - в 19:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- "Поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются": Дубинчак объяснил провал Динамо в ЛЕ
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО