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Рома – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги Европы

Лига Европы
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Рома – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги Европы

ФК Динамо

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UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между римской "Ромой" и киевским "Динамо".

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Дела у столичного гранда (того, который киевский) хуже некуда. Подопечные Александра Шовковского находятся на дне турнирной таблицы Лиги Европы, ниже только турецкий "Бешикташ". "Рома" Артема Довбика тоже на данный момент звезд с неба не хватает и не проходит как в 1/16-ю, так и 1/8-ю соревнования. Сможет ли Артем расписаться в воротах Бущана? Какую тактику выберут гости? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 24 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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