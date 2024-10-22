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Рома – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Динамо
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между римской "Ромой" и киевским "Динамо".
Дела у столичного гранда (того, который киевский) хуже некуда. Подопечные Александра Шовковского находятся на дне турнирной таблицы Лиги Европы, ниже только турецкий "Бешикташ". "Рома" Артема Довбика тоже на данный момент звезд с неба не хватает и не проходит как в 1/16-ю, так и 1/8-ю соревнования. Сможет ли Артем расписаться в воротах Бущана? Какую тактику выберут гости? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 24 октября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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