Рома – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграет на выезде против итальянской "Ромы" в рамках 3-го тура Лиги Европы-2024/25. Матч пройдет 24 октября в Риме на арене "Стадио Олимпико".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

После двух туров команды находятся в нижней части турнирной таблице. Киевляне не набрали ни одного балла и не забили ни одного мяча.

Римский клуб, цвета которого защищает наш соотечественник Артем Довбик, имеет в своем активе один зачетный пункт.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рома - Динамо Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>