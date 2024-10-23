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Рома – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома – Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Киевское "Динамо" сыграет на выезде против итальянской "Ромы" в рамках 3-го тура Лиги Европы-2024/25. Матч пройдет 24 октября в Риме на арене "Стадио Олимпико".
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После двух туров команды находятся в нижней части турнирной таблице. Киевляне не набрали ни одного балла и не забили ни одного мяча.
Римский клуб, цвета которого защищает наш соотечественник Артем Довбик, имеет в своем активе один зачетный пункт.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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