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Рома – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Рома – Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграет на выезде против итальянской "Ромы" в рамках 3-го тура Лиги Европы-2024/25. Матч пройдет 24 октября в Риме на арене "Стадио Олимпико".

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После двух туров команды находятся в нижней части турнирной таблице. Киевляне не набрали ни одного балла и не забили ни одного мяча.

Римский клуб, цвета которого защищает наш соотечественник Артем Довбик, имеет в своем активе один зачетный пункт.

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рома - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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