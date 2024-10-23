Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче третьего тура Лиги Европы между собой сыграют "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед". Команда Эрика тен Хага набрала лишь два очка, начав этот еврокубковый сезон с двух ничьих. "Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью пока имеет в своем активе четыре очка после двух игр.

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Поединок третьего тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 24 октября 2024 года, в 22:00. Встреча пройдет в Стамбуле, на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фенербахче - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>