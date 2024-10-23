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Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Фенербахче - Манчестер Юнайтед: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче третьего тура Лиги Европы между собой сыграют "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед". Команда Эрика тен Хага набрала лишь два очка, начав этот еврокубковый сезон с двух ничьих. "Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью пока имеет в своем активе четыре очка после двух игр.

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Поединок третьего тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 24 октября 2024 года, в 22:00. Встреча пройдет в Стамбуле, на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Фенербахче - Манчестер Юнайтед
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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