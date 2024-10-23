Жозе Моуринью: Я искренне желаю Манчестер Юнайтед всего наилучшего

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью дал комментарий накануне матча против своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

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"С тех пор, как я покинул клуб, я искренне желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего. Если у "МЮ" есть проблемы, то это расстраивает меня, но иногда у меня нет времени, чтобы думать об этом. Я не думаю, что мне стоит пытаться анализировать то, что произошло".

"Они верят в своего тренера, они продолжают его поддерживать. Это то, что дает стабильность, это и есть доверие, поскольку он остается у руля команды, они создают для него все необходимые условия для того, чтобы он продолжал работу в клубе", — отметил 61-летний португальский специалист.

Напомним, что Жозе Моуринью работал главным тренером "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. В четверг, 24 октября в 22:00, "Фенербахче" под его руководством будет принимать его бывший клуб в матче Лиги Европы.

Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы