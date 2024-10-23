Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Моуринью: Я искренне желаю Манчестер Юнайтед всего наилучшего
Наставник Фенербахче высказался о работе в бывшем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью дал комментарий накануне матча против своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
"С тех пор, как я покинул клуб, я искренне желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего. Если у "МЮ" есть проблемы, то это расстраивает меня, но иногда у меня нет времени, чтобы думать об этом. Я не думаю, что мне стоит пытаться анализировать то, что произошло".
"Они верят в своего тренера, они продолжают его поддерживать. Это то, что дает стабильность, это и есть доверие, поскольку он остается у руля команды, они создают для него все необходимые условия для того, чтобы он продолжал работу в клубе", — отметил 61-летний португальский специалист.
Напомним, что Жозе Моуринью работал главным тренером "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. В четверг, 24 октября в 22:00, "Фенербахче" под его руководством будет принимать его бывший клуб в матче Лиги Европы.
Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Популярное сейчас
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев