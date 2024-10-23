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Тоттенхэм - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Тоттенхэм - АЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Тоттенхэм - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 24 октября, в Лондоне состоится матч третьего тура Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и нидерландским "АЗ". Хозяева уже одержали две довольно уверенные еврокубковые победы в этом сезоне и являются одними из главных фаворитов на победу в турнире. "АЗ" попытается навязать борьбу и реабилитироваться после выездного поражения от "Атлетика Бильбао" (2:0).

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Поединок третьего тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Тоттенхэм" - "АЗ" состоится в четверг, 24 октября 2024 года, в 22:00. Встреча пройдет в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Тоттенгем - АЗ
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Тоттенхэм (Лондон) АЗ (Алкмаар) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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