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Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Динамо: Манчини не закончил тренировку из-за температуры. Будут некоторые изменения
Специалист ответил на вопросы журналистов
asroma.com
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич выступил на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Европы против киевского "Динамо".
"Манчини не закончил тренировку из-за лихорадки. Будут некоторые изменения, но не будет массовой ротации. Мы видели положительные результаты. Однако сейчас у нас нет менталитета победителя. Это не менталитет "Ромы".
Я думаю, что у нас есть всё для того, чтобы хорошо работать, остальное - это всё отговорки.
Эрмосо? Он в хорошей форме. Я всегда выбираю между ним и Анхелиньо, которого я часто вижу в этой роли. Это не значит, что он не может хорошо играть на пятой позиции, но я вижу его там", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Рома" - "Динамо" стартует 24 октября в 19:45 по киевскому времени.
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