Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Динамо: Манчини не закончил тренировку из-за температуры. Будут некоторые изменения

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич выступил на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Манчини не закончил тренировку из-за лихорадки. Будут некоторые изменения, но не будет массовой ротации. Мы видели положительные результаты. Однако сейчас у нас нет менталитета победителя. Это не менталитет "Ромы".

Я думаю, что у нас есть всё для того, чтобы хорошо работать, остальное - это всё отговорки.

Эрмосо? Он в хорошей форме. Я всегда выбираю между ним и Анхелиньо, которого я часто вижу в этой роли. Это не значит, что он не может хорошо играть на пятой позиции, но я вижу его там", - сказал специалист.