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Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Динамо: Манчини не закончил тренировку из-за температуры. Будут некоторые изменения

Лига Европы
Обновлено

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Ромы - о матче ЛЕ против Динамо: Манчини не закончил тренировку из-за температуры. Будут некоторые изменения

asroma.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич выступил на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Манчини не закончил тренировку из-за лихорадки. Будут некоторые изменения, но не будет массовой ротации. Мы видели положительные результаты. Однако сейчас у нас нет менталитета победителя. Это не менталитет "Ромы".

Я думаю, что у нас есть всё для того, чтобы хорошо работать, остальное - это всё отговорки.

Эрмосо? Он в хорошей форме. Я всегда выбираю между ним и Анхелиньо, которого я часто вижу в этой роли. Это не значит, что он не может хорошо играть на пятой позиции, но я вижу его там", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Рома" - "Динамо" стартует 24 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Иван Юрич Рома Марио Эрмосо Анхелиньо Джанлука Манчини
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Источник:
Рazzi di fanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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