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"Они должны выплатить мне бонус и отдать медаль". Моуринью в шутку напомнил о возможном наказании Ман Сити

Лига Европы
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Жозе Моуринью все еще претендует на медаль АПЛ

"Они должны выплатить мне бонус и отдать медаль". Моуринью в шутку напомнил о возможном наказании Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает на чемпионство АПЛ по итогам сезона 2017/2018.

"Как вы знаете, мы ("Манчестер Юнайтед") выиграли Лигу Европы, а также заняли второе место в чемпионате Англии. Я считаю, что мы все еще имеем неплохие шансы выиграть титул АПЛ, если они все же накажут "Манчестер Сити". Тогда клуб должен будет выплатить мне бонус за победу в чемпионате и отдать медаль", — в шутку заявил Моуринью.

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Напомним, что в сезоне 2017/18 "Манчестер Юнайтед" финишировал на втором месте в чемпионате Англии, а титул завоевал "Манчестер Сити". Однако, учитывая обвинения в нарушении правил ФФП, "горожане" могут потерять звание чемпионов, которое может перейти к "МЮ". Окончательное решение по этому делу будет принято до конца 2024 года.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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