Экс-игрок Шахтёра рассказал об ожиданиях поединка с Манчестер Юнайтед

Экс-игрок донецкого "Шахтёра" Фред рассказал об ожиданиях поединка Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

По словам бразильского полузащитника, с английским клубом будет сложная игра.

Нас ждет очень сложная игра против "Манчестер Юнайтед". Мы знаем, насколько сильная у них команда, поэтому надо постараться добиться результата, ведь чем больше очков мы заработаем, тем лучше будет для нас, сказал Фред.

Также Фред заявил, что "Фенербахче" хочет победить в Лиге Европы.

"Мы это знаем. Знаем, что в этом турнире много сильных команд, но мы сосредоточены и тоже хотим пройти весь путь до конца. Уверен, что мы покажем яркую игру, и надеюсь, что этот еврокубковый сезон сложится для нас удачно", - сказал Фред.

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Фред перешёл в донецкий "Шахтёр" из бразильского "Интернационале" в сезоне 2013/14. Трансфер обошёлся "горнякам" в 15 млн евро. В украинском клубе Фред сыграл 155 матчей. Забил 15 голов и отдал столько же ассистов.

В сезоне 2018/19 бразильский полузащитник перешёл в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн евро. За англичан Фред сыграл 213 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 18 ассистов.

Летом 2023 года английский клуб продал футболиста в турецкий "Фенербахче" почти за 10 млн евро. За 45 матчей он отметился 6 голами и 11 голевыми передачами.

Матч "Фенербахче 0- Манчестер Юнайтед" пройдёт в четверг 24 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.