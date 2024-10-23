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Аякс включил в заявку на матч против Карабаха 16-летнего бельгийского таланта

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Он уже дебютировал за основную команду

Аякс включил в заявку на матч против Карабаха 16-летнего бельгийского таланта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский "Аякс" включил в заявку на матч Лиги Европы против "Карабаха" 16-летнего бельгийского таланта.

Жорти Мокио едет с командой в Азербайджан на матч Лиги Европы. Примечательно, что вечером понедельника центральный защитник играл за резервную команду "Йонг Аякс".

Отметим, что это не первый еврокубковый матч Мокио. В плей-офф квалификации Лиги Европы против "Ягелонии" защитник выходил на 16 минут и это был его дебютный поединок за основную команду.

По информации источника, Мокио из бельгийского "Гента" хотели купить ПСВ и "Барселона", но он выбрал "Аякс".

На данный момент Мокио сыграл десять матчей за "Йонг Аякс", где забил один раз. Контракт бельгийца с "Аяксом" рассчитан до середины 2027 года.

"Аякс" встретится с "Карабахом" в Лиге Европы 24 октября. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени. Нидерландский клуб набрал 4 очка в двух играх. "Карабах" же проиграл шведскому "Мальмё" и английскому "Тоттенхэму" и не набрал очков.

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Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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